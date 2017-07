A Polícia Militar de Concórdia atendeu a 40 ocorrências no fim de semana. Todas elas foram registradas no período de 21 a 23 de julho.

De acordo com a PM, dentre eles, os de maior destaque foram 11 acidentes de trânsito; sendo quatro deles com vítimas; três de vias de fato; três de violência doméstica, sendo que uma resultou em prisão do agressor; dois furtos, sendo de um veículo estacionado e outro em residência no interior da cidade.

As demais ocorrências correspondem a abordagens e apoio aos órgãos públicos, infrações de trânsito e desordens.