Um Fiat Punto placas de Concórdia tombou na noite deste domingo, dia 23. O motorista de 43 anos sofreu ferimentos leves.O acidente aconteceu na Rua Augusto Sette no Bairro Industriários por volta de 21:20h.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo fazia o sentido centro. Antes de tombar, ele bateu em um Fiat/Siena com placas de Capinzal, que estava estacionado.

Os Bombeiros Voluntários atenderam o condutor no local, mas ele não precisou ser conduzido ao Hospital. A Polícia Militar também esteve no local para orientar o trânsito e levantar as informações do acidente.