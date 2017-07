A Chapecoense entrou em campo na tarde deste sábado, 22, para partida que abriu a décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Vitória, no Barradão, a equipe fez partida consistente, converteu um pênalti e sofreu outro, garantiu o resultado positivo e, com os três pontos, se distanciou da zona de rebaixamento.

A Chape iniciou a partida marcando forte no seu campo de defesa, sem dar espaços para o adversário subir ao ataque e o obrigando a insistir nas jogadas aéreas, sem eficácia. Aos 26, Geferson recuou mal para o goleiro Caique, que ficou sem saída diante de Seijas e acabou cometendo pênalti. Cobrador oficial do Verdão, Reinaldo converteu para abrir o placar e fazer seu terceiro gol na Série A. Com a vantagem, a equipe alviverde passou a pressionar ainda mais, levando perigo ao gol do Vitória. A chance mais clara de ampliar o marcador foi aos 44, quando Seijas driblou o goleiro e finalizou, obrigando a zaga a trabalhar e salvar em cima da linha.

A Chape voltou para a etapa complementar mantendo a estratégia na defesa e apostando nos contra-ataques. Logo aos 13, no entanto, o árbitro anotou pênalti contra o Verdão. Na cobrança, Neilton mandou para o fundo da rede, igualando o placar no Barradão. O Vitória ainda comemorava o gol quando Lourency - que havia ingressado na partida pouco antes da cobrança da penalidade - recebeu lançamento na medida de Arthur Caíke e finalizou sem chances para o goleiro adversário. Novamente em vantagem, coube à Chape administrar o marcador e garantir os três pontos fora de casa.

Ao final da partida, o técnico Vinícius Eutrópio afirmou que a vitória na partida foi um êxito do grupo - considerando a sequência de jogos e viagens desgastantes - e analisou o confronto como de extremo equilíbrio. “Nós soubemos ganhar. isso é importante. Jogamos uma bela partida em Santos, hoje fizemos só um primeiro tempo melhor, mas o importante é isso”, afirmou.

Respirando no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta o foco para a Taça Sul-Americana. Na próxima terça-feira (25), o Verdão recebe o Defensa y Justicia para partida de volta da competição.

(Fonte: Alessandra Seidel)