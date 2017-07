O Internacional começou neste domingo os trabalhos para a partida diante do Oeste, na próxima terça-feira, às 21h30min, no Beira-Rio, ainda em Goiânia, onde jogou diante do Vila Nova no sábado. Os jogadores que não atuaram contra os goianos ou não disputaram os 90 minutos da partida fizeram um treinamento na Serrinha, sede do Goiás. Os titulares permaneceram no hotel fazendo trabalhos de recuperação. Em caso de vitória diante do Oeste, o Inter ingressará no G-4 e assim poderá permanecer dependendo da combinação de resultados da rodada que só se encerra no final de semana. A equipe colorada encerrou a 16ª rodada em sexto lugar, a dois pontos do G-4.

Para o confronto contra os paulistas, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com Cláudio Winck, Victor Cuesta e Rodrigo Dourado, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vila Nova. Por outro lado, terá à disposição o volante Edenílson, que cumpriu suspensão no jogo em Goiânia. Depois de atuar em Goiás, o Inter terá dois jogos seguidos em casa nas próximas duas terças-feiras (Oeste e Goiás) e encerrará o primeiro turno enfrentando o Guarani, em Campinas, em 5 de agosto.

