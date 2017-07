Antes do treinamento no CT Luiz Carvalho, Renato passou para os atletas o vídeo com a análise do adversário.

Na sequência, o treinador gremista orientou um trabalho tático com a equipe que vai a campo amanhã em busca da sexta vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Por fim, como acontece geralmente na véspera das partidas, os jogadores disputaram o tradicional rachão. Renato novamente participou da atividade, sendo destaque com duas assistências.

A baixa do treinamento foi o zagueiro Thyere. Ele teve uma entorse no tornozelo e ficou de fora da viagem.

Confira a lista dos relacionados para o jogo contra o São Paulo: Arthur, Bressan, Cortez, Edilson, Everton, Fernandinho, Geromel, Jailson, Kaio, Kannemann, Leonardo, Léo Jardim, Luan, Machado, Maicon, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Pedro Rocha e Ramiro.

(Fonte: Grêmio).