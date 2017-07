O Concórdia Atlético Clube empatou mais uma partida pela segundona, na tarde deste domingo dia, 23, jogando no Estádio Domingos Machado de Lima. O empate aconteceu contra o Hercílio Luz, de Tubarão, que é líder da competição. A equipe visitante saiu na frente ainda no primeiro tempo com gol de Matheus Arence. Mas no segundo tempo a equipe do Galo do Oeste conseguiu o empate com Abner. Com o resultado, o CAC foi a quatro pontos e permanece na lanterna da competição.

O Concórdia Atlético Clube poderá ter problemas por causa da ausência de uma ambulância, no momento do início do jogo. Por causa disso, a partida atrasou. Confome informações, a solicitação havia sido feita para a Secretaria Municipal da Saúde e o uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi chamada para que a partida pudesse começar.

Agora Mauro Ovelha técnico do galo terá uma semana para trabalhar para enfrentar em casa novamente o Fluminense de Joinville.

O Galo jogou com Anderson, Miguel Sergipano, Eduardo e Jefinho, Andry, Flavio, Beto e Paulinho, Marcos Paulo e Abner, entraram ainda, Lucas Ramon e Airton.

Hercilio Luz jogou com Martins, Mota, Baggio, André Luiz e Bruninho, Willian Haefer, Robert, Luiz Menezes e Matheus Arence, Luizinho e Jeferson Baiano, entraram ainda na partida, Caio, Yago e Charles.

(Com informações do repórter André Krüger).