Uma adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de estupro em Capinzal, na madrugada deste domingo, 23. O fato ocorreu por volta das 3:30h nas proximidades de um posto de combustível, nas margens da SC-467, na saída para Zortéa.

Conforme informações da Polícia Militar, a adolescente estava em um veículo com dois homens que teriam tentado manter relação sexual com ela à força. A jovem conseguiu escapar, correu até a loja de conveniência do posto e ligou para a Polícia. Os dois jovens do carro fugiram.

Os policiais, integrantes do Conselho Tutelar e a mãe da adolescente foram ao local. A menina não apresentava nenhuma lesão, mas estava abalada com o ocorrido. A guarnição registrou o Boletim de Ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Informações: Jardel Martinazzo / Rádio Capinzal