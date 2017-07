Os concordienses já estão pagando mais caro pelo preço dos combustíveis. O reajuste médio de R$ 0,40 para o litro de gasolina e R$ 0,20 para o diesel e o etano foi repassado aos consumidores no último sábado. Em um tanque de gasolina de 50 litros, esses R$ 0,40 representam um desembolso de R$ 20,00 a mais.

O presidente da República, Michel Temer, autorizou o aumento da alíquota do imposto PIS/Cofins sobre os combustíveis na quinta-feira, 20 de junho, e em algumas regiões o reajuste já foi repassado às bombas no dia seguinte.

Em Concórdia, o consumidor que quiser economizar dinheiro poderá fazer pesquisa preços. O valor da gasolina comum, por exemplo, varia de R$ 3,89 a R$ 4,09, dependendo do estabelecimento comercial.

Detalhes do aumento

Com esse aumento, o imposto de PIS/COFINS passa a representar R$ 0,79 do preço de cada litro de gasolina. Antes do reajuste, era R$ 0,38. A tributação para cada litro de diesel passou de R$ 0,24 para R$ 0,46. Para o etanol, que não havia a cobrança desses impostos, agora se paga R$ 019 de tributos, a cada litro de álcool comprado.