Um homem de 45 anos foi atropelado por uma Honda Biz, placa de Concórdia, na tarde de domingo, dia 23, na Rua Yanomanis, Bairro Redin. O acidente aconteceu por volta das 15h próximo ao Mercado Souza e Filhos.

O homem e as duas ocupantes da moto, uma de 18 e outra de 19 anos, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros no local e levados ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com ferimentos leves.

A Polícia Militar também foi acionada e fez o levantamento de informações.