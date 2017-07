Um Fiat Pálio e uma moto, ambos com placas de Irani, colidiram na BR-153, no quilômetro 64, na tarde de sábado, dia 22. A motocicleta bateu na frente do carro e parou fora da pista.

De acordo com as informações repassadas pelos Bombeiros Voluntários de Irani, que foram ao local, o condutor da motocicleta teve alguns ferimentos e já havia sido conduzido ao Pronto Atendimento por populares.