Confronto diante do Hercílio Luz será com estádio liberado para a torcida.

O Concórdia Atlético Clube tenta na tarde deste domingo, dia 23, a primeira vitória na série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Hercílio Luz pela sexta rodada do turno da competição, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, que já está liberado pela Federação Catarinense de Futebol para receber o torcedor.

O Concórdia está na lanterna na classificação geral, com três pontos em cinco partidas. Vem de derrota para o Marcílio Dias por 2 a 1. Já o time hercilista está na liderança, com 12 pontos e vem de vitória em casa contra o Guarani, por 1 a 0.

A arbitragem será de Leandro Messina Perrone, auxiliado por Gianlucca Perrone Vasconcellos e Alexandre Bittencourt.