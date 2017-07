Juscelino vence no Interiorano de Futebol Amador

Na única partida deste sábado pela série A do Interiorano de Futebol Amador, o Presidente Juscelino venceu o Cachimbo por 1 a 0. A partida foi disputada na comunidade de Presidente Juscelino.

No domingo, dia 23, pela Série A:

São Geraldo x Pinhal Poletto

Também no domingo, pela série C:

Linha Santa Catarina x Linha Saracura

Linha Tiradentes x Sede Brum B

Barra Fria B x Três de Outubro B

Linha 24 de Fevereiro x Fragosos