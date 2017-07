Final foi na tarde deste sábado, dia 22, no campo do bairro Salete.

O Caravággio de Peritiba é o campeão da Copa Sênior Mundo dos Esportes/Ferpar Ferragens de Futebol Amador. A equipe peritibense segurou o empate contra o Olipesca/Proteoeste em 2 a 2 no segundo jogo da final entre os dois times. O duelo foi realizado no campo do bairro Salete na tarde deste sábado, dia 22.

Como havia vencido no jogo de ida por 3 a 1, o Caravággio poderia perder até por um gol de diferença que ficaria com o título. Mas o Olimpesca/Proteoste saiu na frente ainda no primeiro tempo com gol de Leco. O empate peritibense veio na etapa complementar, com Norli. Marcelo colocou os concordienses a frente no placar logo em seguida e próximo do fim, Volmir marcou para os peritibenses dando números finais.

Na terceira colocação do campeonato ficou a equipe do SER Cruzeiro de Capitão (Arabutã), que venceu o Linha Kaiser na disputa pelo terceiro lugar, por 3 a 2.