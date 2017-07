O motorista de uma BMW com placas e Concórdia perdeu o controle do carro e desceu um barranco e capotou na SC-283 na tarde deste sábado, dia 22, em Concórdia. O acidente aconteceu no Contorno Norte próximo ao Vip Motel, por volta das 16:30. Dois rapazes estavam no carro e tiveram ferimentos leves.

O que dirigia, E.F, de 25 anos, foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros, ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, a BMW fazia o sentido Concórdia, BR-153 e o motorista perdeu o controle após uma curva. Ele subiu a sarjeta, desceu um barranco e só parou em meio algumas árvores e pedras. Com a força do impacto, peças do carro ficaram espalhadas entre o asfalto e o barranco.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual e a PM orientaram o trânsito e fizeram o levantamento de informações para apurar as causas do acidente.