Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na tarde deste sábado, dia 22, por volta das 13:30h no Trevâo de Irani. Uma Ford Ranger com placas de Irani e um Renault Sandero com placas de Chapecó bateram. A caminhonete tombou com a colisão.

Os Bombeiros Voluntários de Irani foram acionados e atenderam os ocupantes dos veículos no local. Dois homens foram conduzidos ao Ponto Atendimento de Irani para avaliação médica. Um deles sentia dores no abdômen e outro no braço.