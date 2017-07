O Internacional enfrenta o Vila Nova-GO neste sábado, a partir das 16h30, em Goiânia, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Rádio Colorada acompanha tudo em tempo real. Esporte Interativo, Globo, Premiere e SporTV transmitem o jogo ao vivo.

Na quinta colocação, com 24 pontos, o Inter poderá ingressar no G4 se vencer ou até mesmo assumir a liderança, dependendo dos resultados paralelos. Vale destacar que o duelo no Serra Dourada será disputado com os portões fechados em virtude de punição imposta ao time goiano, portanto a pressão da torcida adversária será um fator a menos de preocupação. Por outro lado, o Vila Nova (sétimo colocado, com 23 pontos) vem de duas derrotas seguidas e lutará pela reabilitação na tabela de classificação.

Concentrado em Goiânia desde a noite de quinta-feira, o grupo colorado treinou na véspera da partida (galeria de fotos). Parte do trabalho foi feito com os portões fechados, sem revelar o time que inciará o confronto. Porém, na última quinta, ainda no CT do Parque Gigante, o técnico Guto Ferreira testou uma formação que poderá ser utilizada diante do Vila: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Diego, Nico López e William Pottker. O volante Edenilson, suspenso, é o único desfalque.

Arbitragem

Vinicius Furlan, auxiliado por Vitor Carmona Metestaine e Bruno Salgado Rizo (trio de São Paulo), apita a partida entre Vila Nova-GO e Inter.

(Fonte: Internacional)