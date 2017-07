Na manhã deste sábado o Grêmio realizou mais um trabalho visando o confronto com o São Paulo, que acontece segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. A atividade teve foco na parte técnica e não contou com a participação do atacante Lucas Barrios, que está suspenso do próximo jogo, e também do volante Ramiro, que realizou trabalho específico no vestiário. Além deles, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Pedro Rocha correram ao redor do gramado e são dúvidas para a partida em São Paulo.

A primeira parte do treino foi com o tradicional aquecimento, em roda de bobinho, seguido por alongamentos sob orientação do preparador físico Rogério Dias. Na sequência, os atletas foram divididos em três grupos e participaram de um trabalho técnico, em campo reduzido com enfrentamentos rotativos - enquanto duas equipes jogavam a outra aguardava sua vez. A ênfase era na troca de passes em curto espaço e conclusões em gol.

Do outro lado do campo, outra atividade chamou a atenção. O meia Douglas, os atacantes Jael, Tilica e Beto da Silva, assim como o lateral Léo Moura participaram de um treino de condução de bola. Eles ainda estão em transição do departamento médico para o campo.

O Grêmio ainda fará mais um treino antes do confronto com o São Paulo, que acontece segunda-feira, às 20h, no estádio Morumbi. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio busca cada vez mais a aproximação do líder Corinthians. No momento, o Tricolor é o 2º colocado, com 31 pontos ganhos.

(Fonte: Grêmio)