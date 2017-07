Foi confirmada na noite desta sexta-feira (21) a contratação do ala Guilherme Eduardo Oliveira Rocha, 24 anos, ala esquerdo, com passagens pelas equipes do Palmeiras, Jacareí, ADC Ford Taubaté, Dracena, São José Futsal aonde jogou a LNF 2016 e por último na equipe do Yoka Futsal Guaratinguetá. Em 2015 foi eleito a revelação da Liga Paulista de Futsal e neste ano era o artilheiro da sua equipe com 10 gols.

"A expectativa é muito boa, e o torcedor de Concórdia pode esperar um atleta comprometido e pronto para dar muitas alegrias a esta cidade, estou ansioso para chegar em Concórdia em busca dos ensinamentos do professor Morruga e de meus novos companheiros. Chego já no início da semana e me dedicarei ao máximo para estar em quadra no sábado (29) em Carlos Barbosa pela LNF para ajudar a equipe em todos os desafios do restante da temporada, e se possível fazendo muitos gols com esta camisa", destacou o ala Gui.

O ala chega na segunda-feira (24) em Concórdia, o supervisor Artemio Artifon já iniciará o processo de transferência do atleta para que possa estar apto para atuar pela LNF no próximo sábado (29) na serra gaúcha.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)