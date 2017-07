O Marreco de Francisco Beltrão, PR, venceu por 2 a 1. Jogador da ACF falou de salários atrasados no final do jogo

A ACF foi superada pela equipe paranaense de Francisco Beltrão na noite de sexta-feira, 21, jogando no Centro de Eventos em Concórdia, pela Liga Nacional. O time concordiense terminou o primeiro tempo na frente, com o placar de 1 a 0, com o gol marcado por Toni aos 13;20.

Na segunda etapa Pedro Rei empatou o jogo aos 10;40 e marcou mais uma vez no final da partida, virando o jogo. O técnico Morruga ainda tentou buscar o empate com Júlio atuando como goleiro linha, mas, sem sucesso. Concórdia jogou com desfalques. Dé e Joãozinho deixaram a equipe recentemente e Pesk e Felipinho seguem se recuperando de lesão.

Desabafo: No final da partida, em entrevista ao repórter André Krüger da Rádio Aliança, o pivô Ítalo revelou que houve atraso e redução de salários. Mesmo assim, ele garante que o grupo está honrando a camisa. "Fomos guerreiros, fizemos uma grande partida e perdemos em um detalhe. A gente sabe que o torcedor cobra, mas ouvir vaias não é fácil neste momento, pois ninguém sabe o que a gente está passando, é um momento difícil", lamentou. "Estamos com desfalques, atletas que saíram e a gente vem com salários reduzidos, atrasados. Agora a situação está se normalizando, mas alguns gatos pingados não sabem da situação e querem nos julgar. A gente fica chateado. Pode ter certeza que vamos dar muitas alegrias para essa torcida e para a cidade, pois honramos esta camisa", desabafou Ítalo.

O próximo compromisso da ACF é pelo Campeonato Catarinense, na segunda-feira (24) às 20:15h no Ser Aurora, em Chapecó.