Duas pessoas ficaram feridas em uma saída de pista, seguida de tombamento na BR 282, em Vargeão. O fato foi na manhã desta sexta-feira, dia 21, e envolveu um caminhão com placas de Joaçaba. O motorista e a esposa estavam no interior do veículo e foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Xanxerê pelos Bombeiros