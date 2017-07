Policiamento com motocicletas de Concórdia conta com quatro novos policiais

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21, a Solenidade de Encerramento do Treinamento Específico de Policiamento com Motocicletas – Nivelamento Básico I, na sede do 6º Batalhão de Polícia Militar, em Lages.

Quatro policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron), de Concórdia, participaram deste treinamento, que aconteceu de 17 a 21 de Julho. A equipe irá atuar com os demais policiais militares já treinados, reforçando o policiamento de Rondas Ostensivas com apoio de Motocicletas (ROCAM).

Passam a integrar a Rocam, os policiais militares sargento PM Ritter, soldado PM Pasinato, soldado PM Gomes e soldado PM Somavilla.

(Fonte: Polícia Militar)