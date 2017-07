Concordiense estava atuando no futsal italiano.

Turmena, ex-ACF, é outro reforço do Joaçaba

O novo reforço do Joaçaba Futsal já é conhecido da torcida. O ala Luís Felipe Naibo Turmena é mais uma importante contratação da equipe para a sequência das duas principais competições da temporada 2017: a Liga Nacional de Futsal e a Divisão Especial do Campeonato Catarinense.

Turmena tem 26 anos e é natural de Concórdia. Depois de defender o Joaçaba em 2014 e 2015, ele atuou na Itália, no Kaos Futsal e no Real Rieti Futsal. “A expectativa é muito boa, principalmente pelo carinho dos torcedores, que sempre me acolheram muito bem. Espero somar e ajudar a equipe a conquistar resultados positivos”, enfatiza.

O jogador já treina com o grupo. A data de estreia ainda não foi definida pela comissão técnica, que intensifica a preparação física e tática do atleta.

(Fonte: Joaçaba Futsal)