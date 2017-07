Um homem de inicias A.L.P, de 28 anos, que responde pelo crime de tráfico de drogas em Concórdia teve revogada nesta semana a prisão preventiva, por decisão judicial, baseado em pedido do Ministério Público. A intenção foi, nas alegações finais do processo, de reconhecer parcialmente as denúncias e absolver o acusado pelo crime de tráfico e também proceder a revogação da prisão. Isso porque, segundo MP, há ausência de provas para condenar o réu, o que também não coloca em risco a ordem pública.

Segundo consta na denúncia, o acusado foi detido no dia 20 de abril na Rua Adolfo Konder, no centro de Concórdia com 20 gramas de cocaína. Ele ainda teria desobedecido uma ordem de parada dos policiais, momentos antes. Além disso, a guarnição localizou na casa do suspeito uma balança de precisão e material para embalar a droga, uma vez que o réu é conhecido e reincidente no crime de tráfico. O processo deverá ser julgado nos próximos dias.

(Com informações do repórter André Krüger)