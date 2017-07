Mulher de Ipumirim chegou a ficar internada na UTI, com ferimentos na cabeça.

Vítima de agressão familiar recebe alta do HSF

Recebeu alta nesta semana, a mulher que foi vítima de agressão pelo marido, em Ipumirim. Desde então, ela estava internada na UTI e na última semana foi transferida para o quarto normal.

O crime aconteceu no dia 29 de junho, deste ano no município de Ipumirim. O agressor, de iniciais J.M, foi preso no mesmo dia e vai responder pelo crime de Maria da Penha.

A vítima foi socorrida com ferimentos graves na cabeça e desde então estava hospitalizada.

(Com informações do repórter André Krüger).