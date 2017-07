A Associação Catarinense de Criadores de Suínos lançou comunicado para informar sobre a anulação das eleições para os novos presidentes do Núcleo Municipal de Irani e do Núcleo Regional de Concórdia.

Conforme o comunicado, o motivo foram o que ele considera de "gravíssimas irregularidades no processo eleitoral".

Em sua manifestação na Rede Social, o presidente da ACCS, Losivânio de Lorenzi, reclamou que a ata dessas reuniões teriam sido assinadas por pessoas que não compareceram.

Conforme comunicado na página da ACCS

Novas eleições serão remarcadas para os núcleos de Concórdia e Irani.A Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), às vésperas de completar 58 anos em defesa da atividade, passou por um dos momentos mais constrangedores de sua história. As eleições do Núcleo Municipal de Irani e do Núcleo Regional de Concórdia foram anuladas nesta semana, depois de constatadas gravíssimas irregularidades no processo eleitoral. Tudo isso com o objetivo de depreciar e manchar a história de luta da atual diretoria e equipe da ACCS, que trabalham incansavelmente em busca das melhores alternativas para a classe.



Novas eleições serão marcadas para os núcleos e o processo será acompanhado de perto por representantes da entidade, a fim de que tudo ocorra dentro da legalidade.



Diante da situação lamentável, a ACCS repassa algumas orientações aos representantes dos núcleos municipais e regionais sobre o procedimento eleitoral:



- Comunicar à ACCS, com antecedência a data e o local onde haverá a reunião através do telefone (49) 3442-0414 e do e-mail accs@accs.org.br.



- Após a eleição, enviar por e-mail a ata da reunião, lista de presença (com letra legível) fotos do evento para divulgação em nosso portal de notícias e comprovação da reunião.



- Ressaltamos que a ACCS é a única entidade que tem legitimidade para orientar os produtores de que forma o processo eleitoral deve ocorrer. Caso seu município ainda não tenha sido contatado, favor ligar para o telefone: (49) 3442-0414.



- Falsidade ideológica é crime passível de reclusão, cuja pena pode variar de um a cinco anos de prisão, conforme determina o Art. 299 do Código Penal Brasileiro.



Reiteramos, mais uma vez, o nosso compromisso em trabalhar pelo progresso coletivo e com toda transparência, para que o nosso suinocultor tenha renda e qualidade de vida no campo.

ACCS.