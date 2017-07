A Secretaria de Saúde de Itá está lançando o programa “Saúde Em Casa”, voltado para pessoas que apresentem dificuldades temporárias ou definitivas de sair de suas residências para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento.

O programa vai iniciar no mês de agosto com 17 famílias que foram mapeadas pelas equipes da Saúde da Família e que precisam desse tipo de atendimento. Uma vez por mês, profissionais da Secretaria de Saúde de Itá vão realizar o atendimento nas residências dessas famílias. “A atenção domiciliar visa proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do lar”, explica a secretária de Saúde, Joice Sartoretto Zotti.

O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, formadas por médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutico e fonoaudiólogo. Cada equipe poderá atender, em média, 20 pacientes, simultaneamente. “Vamos promover ações de promoção á saúde e adequar o atendimento às necessidades e expectativas do individuo e de seus familiares”, ressalta ela.