A comunidade de Linha São José é a sede da Festa do Agricultor deste ano em Piratuba. O evento acontece neste domingo, dia 23. Esta é a 28ª edição da Festa, que conta com almoço, mostra de animais e equipamentos e matinê.

O evento fortalece uma comunidade a cada ano. A Prefeitura é parceira e auxilia na organização e realização da infraestrutura para a Festa. Agricultores do município e da região, além do público em geral, participam.



A programação de domingo conta com Missa às 09h, julgamento da mostra de novilhas às 09:30h, almoço, sorteio de prêmios às 13:30h e matinê na sequência com animação de Dj Schneider e Banda Legal.







A Festa ainda vai contar com exposição de máquinas, equipamentos agrícolas, produtos agropecuários e feira do artesanato.