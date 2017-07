A Rede Feminina está promovendo um brechó para arrecadar fundos. Produtos masculinos e femininos, para adultos e crianças, além de utensílios para casa estão sendo comercializados. Os preços variam de R$ 1,00 a R$ 20,00.

O brechó segue até domingo na sede da rede feminina, que fica atrás do Posto Centra de Saúde na Rua Osvaldo Zandavalli. O rendimento está sendo feudo das 08h às 17h sem fechar ao meio dia.

A presidente da entidade, Clarice Dallagnol destaca que as peças são de boa qualidade. "Todo o material que temos para a venda foi doado, são peças novas e usadas, todas em boas condições. É uma oportunidade que as pessoas têm de comprar gastando pouco e colaborar com nossa rede", comenta ela."Os recursos arrecadados nos auxiliam na manutenção das atividades", relata Clarice.

A rede atende gratuitamente em torno se 20 mulheres por dia em Concórdia. O trabalho é focado na prevenção. Além de coletas para o exame preventivo contra o câncer de colo do útero e exames contra o câncer de mama, a entidade atende mulheres que já fizeram cirurgias. Médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e voluntários auxiliam. Orientações também são repassadas.