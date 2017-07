Ladrões furtam aves em aviário no interior de Concórdia

Um agricultor registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia nesta sexta-feira, relatando o furto de aves em uma propriedade de Linha Santa Terezinha, interior do município.

De acordo com as informações repassadas, ladrões teriam entrado no aviário na madrugada da quinta-feira. Para furtar, eles danificaram a cerca que dá acesso à propriedade. O agricultor não especificou a quantidade de aves levadas.