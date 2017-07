Após o encerramento da quinta rodada do turno da série B do Campeonato Catarinense, o Concórdia Atlético Clube está na lanterna na classificação geral da série B do Campeonato Catarinense. Isso porque o Jaraguá venceu o Operário de Mafra, por 2 a 1, no fechamento da rodada, na quinta-feira, dia 20. O jogo foi em Jaraguá do Sul.

Com isso, os jaraguaenses foram a quatro pontos, ante três do Galo do Oeste. O time do Concórdia é o único que ainda não venceu no campeonato.