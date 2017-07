Confira as ruas do trajeto do Passeio Ciclístico neste mapa

O fim de semana terá vários eventos alusivos ao aniversário de 83 anos de Concórdia, festejado em 29 de julho. Neste sábado, dia 22, haverá mais uma edição do Passeio Ciclístico, que acontece a partir das 15h, com largada da Rua Coberta. O evento é promovido em parceria entre a prefeitura e a Associação Concordiense de Ciclismo.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Concórdia. É importante que as pessoas que vão participar do Passeio Ciclístico se inscrevam, para poder concorrer às quatro bicicletas que serão sorteadas. Também será possível fazer a inscrição na Rua Coberta, no dia do evento.

O trajeto para os adultos terá quase oito quilômetros e será em ruas centrais da cidade, em locais com poucas subidas. A saída vai ser da Rua Coberta passando pela Dr. Maruri, dobrando na Independência, seguindo pela Ábramo Éberle, João Suzin Marini, dobrando para a Oswaldo Zandavalli, Adolfo Konder e retornando para Dr.Maruri, seguindo até a Domingos Machado de Lima, Leônidas Fávero, Roamno Anselmo Fontana, José Venâncio Finger, retornando pela Marechal Deodoro até a Rua Coberta (veja o mapa). Para as crianças menores de sete anos haverá um circuito diferenciado, no entorno da Praça Dogello Goss.

Outros eventos

Ainda dentro da programação de aniversário de Concórdia, acontece na tarde de hoje a apresentação dos finalistas e a premiação do Concurso de Paródia e de Poesia, que foi realizado nas escolas públicas e privadas do município. O evento vai iniciar às 13h30, na Casa da Cultura.

O Grupo Carretel Cia Teatral fará uma contação de histórias no Memorial Attilio Fontana, às 16h deste sábado. Na noite de amanhã haverá um Filó especial sobre os 83 anos de Concórdia, no Paiol dos Pellizzaro, a partir das 19h.

No domingo, 23 de julho, acontece o primeiro evento da Expo Show. Às 21h inicia a programação no Centro de Eventos, que vai receber o show nacional com Bruno e Barreto.