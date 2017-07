Agência do Procon de Concórdia registra 1.307 queixas nos primeiros seis meses

O número de queixas em relação a serviços essenciais foi o que teve maior movimentação de queixas na Agência Regional do Procon, em Concórdia, no primeiro semestre. A informação consta no balanço divulgado pela instituição, referente ao período de primeiro de janeiro a 19 de julho deste ano.

Ao todo, foram 500 reclamações. Serviços essenciais correspondem a atendimentos como água, energia elétrica ou telefonia. Queixas em relação a instituições financeiras foram 372 e problemas com produtos vêm logo em seguida com 313. Planos de Saúde aparecem com 14 queixas.

No total, a Agência Regional do Procon abriu 1.307 atendimentos nos primeiros seis meses do ano.