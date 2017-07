Precisando somar pontos para seguir na zona de classificação da competição, a equipe concordiense utilizou todos os treinos da semana para intensificar a preparação para o confronto desta sexta-feira (21) contra a equipe paranaense, a partida terá início às 20h15min no Centro de Eventos, e atletas, comissão técnica e diretores da ACF esperam um bom público para apoiar a equipe em busca da vitória.

Para o confronto a ACF terá a disposição 12 atletas, estão relacionados para a partida João Neto, Roger, Pedro, Valença, Kaczynski, Italo, Julio, Toni, Jhony, Douglinhas, Fernando e Mazetto, já que Felipinho e Pesk seguem no departamento de fisioterapia em tratamento com o fisioterapeuta Alessandro Machado. Com as duas baixas de atletas (Joãozinho e Dé) nesta semana, a direção da ACF estuda a contratação para o restante da temporada, alguns nomes estão sendo estudados para ajudar a equipe no restante da temporada.

Para a partida os ingressos estão sendo comercializados pelo valor de R$ 5,00, e estarão disponíveis até as 16h desta sexta-feira (21) nos seguintes pontos de venda: Posto Baseggio, Megazam Moda Sport, Gostosão Burger, Tasca Esportes e Mundo dos Esportes, na bilheteria do Centro de Eventos o valor também será de R$ 5,00.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF).