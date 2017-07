A temporada oficial da equipe de handebol feminino da AAU – UnC Concórdia inicia na próxima semana e com compromissos em duas competições importantes.

Na terça (25), às 15h30, as comandadas do técnico Alexandre Schneider iniciam a caminhada em busca do terceiro título consecutivo dos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs), que será realizado no município de Chapecó, enfrentando a equipe da UFSC.

No dia 26 (quarta), com horário marcado para às 16h, é a vez de enfrentar a equipe da FURB/Blumenau.

Após o compromisso contra as blumenauenses a equipe volta para Concórdia e foca em sua estreia na Liga Nacional 2017, que acontecerá na quinta (27) às 19h30, no Ginásio da UnC, quando enfrentará a Apahand/UCS de Caxias do Sul – RS.

Na sexta-feira (28), caso tenham se classificado, a AAU – UnC Concórdia retorna para Chapecó, onde cumprirá o restante dos compromissos nos JUCs.

O técnico concordiense, Alexandre Schneider, diz que é importante os Jogos Universitários neste momento: “Como não tivemos nenhum jogo esse ano, para que possamos avaliar a equipe e começar a ter um pouco de ritmo de competição, é importante que se tenha o Universitários. É uma pena que no meio do Universitários, após a fase classificatória, teremos a estreia na Liga Nacional. Será uma maratona dura para quem não vinha jogando pois serão cinco jogos seguidos. Então temos que ter uma preocupação maior com lesões, principalmente nos dois primeiros jogos do Universitários, para que possamos estar com uma equipe em condições no primeiro jogo da Liga Nacional”.

Schneider diz que desde que a equipe entrou na disputa dos Jogos Universitários, tem como meta buscar os títulos no estado e na fase nacional, mas neste ano, com a entrada da FURB/Blumenau, esse trabalho será um pouco mais difícil. “Mas o nosso grupo é bastante forte. Em relação ao grupo que ficou campeão no ano passado, perdemos apenas duas atletas. Então cremos que poderemos representar bem a Universidade do Contestado, ganhar ritmo de jogo, conquistar o título dos JUCs e assim nos credenciar para buscar o terceiro título consecutivo dos Jogos Universitários Brasileiro (JUBs)” – avalia o técnico.

Sobre a estreia na Liga, o técnico Alexandre diz que mesmo com as dificuldades enfrentadas e com um elenco reduzido, a equipe está pronta para mais esta competição.

“Dos quatro jogos que faremos em casa, três nós temos a obrigação de ganhar. E nos jogos fora de casa, principalmente contra as equipes paranaenses de Maringá e Cascavel, temos que buscar resultados positivos e assim figurar na próxima fase da Liga 2017".

Com isso o técnico e a equipe convocam o torcedor da AAU - UnC Concórdia para fortalecer o grupo nos jogos em casa. "Sabemos o quanto é importante nesses anos todos jogar em casa, e sabemos como nos impomos jogando diante do nosso torcedor. Ele tem um papel importante neste momento, nos auxiliando e torcendo pela gente” - concluiu Schneider.

Os jogos da Liga 2017, como nos anos anteriores, não terá cobrança de ingresso.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).