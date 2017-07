Um incêndio em vegetação movimentou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani na tade desta quinta-feira, dia 20. O fato foi registrado em um terreno na área central da cidade, por volta das 15h45.

Conforme informações, o proprietário do imóvel estava fazendo uma queimada controlada e uma rajada de vento fez com que as chamas se alastrassem rapidamente em uma área maior, o que poderia ameaçar residências próximas.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi chamado e controlou o incêndio com abafadores.