Bombeiros de Concórdia se prepara para participar de competição no PR

Depois da segunda colocação no Campeonato Nacional de Resgate Veicular, em Chapecó, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia se prepara para disputar a Etapa Nacional do Resgate por Traumas. A competição será realizada no fim de semana, em Curitiba-PR.

De Concórdia, seis bombeiros estarão representando a corporação voluntária. Em entrevista a Rádio Aliança, o comandante da corporação, Juliano Camilo, explica que trata-se de resgates que são feitos todos os dias, como acidentes de trabalho, acidentes com motocicletas e outros.

Ao todo, 20 equipes do país vão estar na seletiva. Os dois melhores colocados garantem vaga para o Mundial, que será na Romênia, neste ano.

(Com informações do repórter André Krüger).