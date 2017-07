Usina Hidrelétrica Itá realiza encontro com Prefeitos dos 11 municípios lindeiro

Aconteceu na última terça-feira (18) na Usina Hidrelétrica Itá um encontro entre os Prefeitos, Vice-prefeitos e autoridades dos municípios lindeiros. Ao todo são 11 municípios: Itá, Concórdia, Peritiba, Arabutã, Ipira, Alto Bela Vista e Piratuba em Santa Catarina, e Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul. A reunião teve como objetivo estreitar o relacionamento entre Consórcio Itá, Usina Itá com os novos gestores municipais.

Em um primeiro momento os presentes foram recepcionados pelo gerente do Consórcio Itá, Reginaldo de Oliveira e também pelo Gerente Regional do Rio Uruguai - Usina Hidrelétrica Itá, Diego Collet. Em seguida, houve uma reunião onde tratou-se de assuntos comuns entre os municípios, bem como o desenvolvimento de projetos sociais, a revisão do plano diretor e o retorno das atividades da Associação dos Municípios Lindeiros à Barragem de Itá (AMULBI).

Entre os principais assuntos tratados esteve o desenvolvimento de projetos vinculados à educação, geração de renda, meio ambiente e cultura, que tem como objetivo refletir na melhor qualidade de vida das pessoas. Na ocasião cada participante conheceu um pouco mais sobre a linha de atendimento da ENGIE Brasil Energia através dos recursos incentivados, tais como: Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo do Idoso, Fundo da infância e adolescência (FIA), dentre outros.

Durante a reunião surgiram bons exemplos de projetos concretizados através da utilização destas leis. O Prefeito de Marcelino Ramos, Juliano Zuanazzi, afirmou que em Marcelino esta parceria já rendeu bons frutos. “Se forem bem trabalhados e se enquadrarem nos parâmetros estes projetos podem beneficiar as comunidades, para isso é necessário que haja sintonia em todos os setores da Prefeitura”, destacou ele.

Ao fim da reunião, os prefeitos, vices e autoridades tiveram a oportunidade de conhecer a Usina e saber como funciona a operação da mesma. O momento também serviu para que eles tirassem possíveis dúvidas. Para o gerente do Consórcio Itá, Reginaldo de Oliveira o encontro foi positivo. “É essencial que tenhamos um relacionamento de apoio e parceria entre a Usina e as prefeituras, só assim estaremos cada vez mais presentes nos 11 municípios lindeiros”, salientou.

Diego Collet, Gerente Regional do Rio Uruguai - Usina Hidrelétrica Itá também acredita que o encontro foi fundamental para que os Prefeitos se conhecessem e ficassem sintonizados com as linhas de atuação da ENGIE. “Os projetos são fontes de receita e podem beneficiar os munícipes, esta integração serviu para reforçar à eles que a Usina Hidrelétrica Itá está de portas abertas”, finalizou Diego.

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/Consórcio Itá).