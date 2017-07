BR 153 está com trânsito modificado no KM 2 desde os deslizamentos de terra, ocorridos em junho / Foto: Analu Slongo

As obras do novo traçado no KM 2 da BR 153, no lado do Rio Grande do Sul, não deverão iniciar neste mês, como queria o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT). Conforme antecipado pelo jornalismo da rádio Aliança nesta semana, a Procuradoria do Ministério Público Federal do Rio Grande Sul se manifestou contra a contratação de forma emergencial. Com essa decisão, o DNIT terá que publicar um processo de licitação e provavelmente os serviços vão começar apenas no ano que vem.

O supervisor do DNIT de Vacaria, engenheiro Adalberto Jurach, explica que agora o processo será mais demorado. “Nós pensávamos que faríamos a obra em seis meses e, provavelmente, vai levar esse prazo somente para o processo de licitação”, comenta o engenheiro. Como foi decretado situação de emergência no trecho próximo à ponte do Rio Uruguai, no KM 2, o DNIT havia dispensado a licitação e enviou convite para que seis empresas apresentassem propostas para fazer essa obra.

Inicialmente, a previsão era começar os trabalhos neste mês e terminar até o fim do ano. Com a manifestação contrária do Ministério Público Federal para a contratação emergencial, esse prazo fica impossível de ser cumprido. Segundo Adalberto Jurach, o processo de licitação deverá ser publicado pelo DNIT em breve.

Detalhes da obra

O projeto prevê que o asfalto desse trecho da BR 153 seja feito sobre o talude de pedras, que fica à esquerda, no sentido Concórdia a Rio Grande do Sul. O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões, entre a detonação de rochas, serviços de drenagem, pavimentação da rodovia, pintura e sinalização. A obra terá em torno de 1 km.

O km 2 da BR 153 está com modificações no trânsito desde que ocorreram novos deslizamentos em junho, provocados pelo grande volume de chuvas. O engenheiro comenta que como a obra do novo traçado não vai iniciar em breve, a sinalização no local foi reforçada para evitar acidentes.