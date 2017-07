Caminhão com placas de Jaborá tomba sobre outro veículo em Água Doce

Um caminhão que passou por problemas mecânicos ao subir uma ladeira tombou sobre um veículo que estava no pátio de uma oficina mecânica. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h desta quinta-feira, 20, na área central do município de Água Doce.

O caminhão, com placas de Jaborá, subia uma rua lateral a Avenida Independência quando, segundo o motorista, teriam iniciado os problemas e veio a falta de freio. Desgovernado, o veículo desceu a ladeira de ré e acabou tombando fora da pista e caindo no pátio da oficina mecânica, onde atingiu um Vectra que estava parado.

Os bombeiros deslocaram o socorro até o local, mas o motorista do caminhão, morador de Jaborá, não se feriu. O veículo ficou no local para ser retirado com a ajuda de um guincho.

(Fonte: Eder Luiz.com.vc)