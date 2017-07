Os trabalhos seguem a todo vapor no Inter. Após a vitória contra o Luverdense, na última terça-feira (18), jogando no estádio Beira-Rio, o Colorado se prepara para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado (22), às 16h30, o Clube do Povo enfrenta o Vila Nova-GO, no estádio Serra Dourado, pela 16ª rodada da competição. A viagem para a capital goiana acontece no fim da tarde desta quinta-feira (20), onde a equipe fará um trabalho na sexta, antes do duelo do fim de semana.

O treinamento desta manhã, no CT Parque Gigante, foi o último em solo gaúcho antes da viagem. O técnico Guto Ferreira aproveitou para comandar uma atividade tática no gramado após um trabalho físico na academia. O treino de posicionamento indicou o time que poderá entrar em campo contra o Vila Nova-GO, no sábado (22). Danilo Fernandes; Winck, Danilo Silva, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Diego, Nico López e William Pottker. Esse foi os onze que iniciaram o trabalho tático.

Para o jogo contra os goianos, o treinador colorado terá um desfalque no meio de campo, Edenilson, suspenso, está fora. Na defesa, Klaus volta a estar a disposição do comandante. O jogo deste sábado terá um ingrediente a mais, o Serra Dourada estará com portões fechados para a torcida, pois o Vila Nova cumpre suspensão.

No momento, o Colorado ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 24 pontos somados, mesma pontuação do quarto colocado. Com uma vitória em Goiânia, o Inter poderá alcançar a pontuação dos líderes da competição. O Vila Nova é o sétimo, com um ponto a menos.

(Internacional)