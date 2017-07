O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense lamenta com enorme pesar o falecimento do cronista e gremista ilustre Paulo Sant'Ana, ocorrido na noite desta quarta-feira.

Reconhecido como um dos torcedores mais fervorosos do Grêmio, esteve presente em momentos históricos do Clube, como na conquista do primeiro título da Copa Libertadores da América e do Mundial, em 1983. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com os seus familiares e amigos.

Noite da quarta-feira

Antes do falecimento de Paulo Sant"Ana, o Grêmio esteve em campo pelo Campeonato Brasileiro. O time do coração do jornalista venceu o Vitória, em Salvador, por 3 a 1. Com isso, a distância para o Corinthians está a cinco pontos.