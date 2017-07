Na manhã desta quinta-feira, 20, uma equipe do Canil Central da Polícia Militar de Santa Catarina, com sede em São José, realizou uma visita de inspeção ao Canil Setorial do 20º Batalhão de Polícia Militar/Fronteira (20º BPM/Fron), em Concórdia. Foram avaliadas as instalações físicas do Canil Setorial de Concórdia.A avaliação dos cães também foi realizada.

(Fonte: Polícia Miiltar)