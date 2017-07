Ladrões levaram documentos e um aparelho de som com DVD

Um Fiat/Strada, com placas de Catanduvas foi arrombado na madrugada desta quinta-feira, dia 20, em Concórdia. O proprietário registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Civil. De acordo com o relato, os ladrões levaram um aparelho de som com DVD, da marca Pionner, a CNH e três cartões de crédito, em nome de Lucas Alves de Lima.

Ainda conforme descrito no B.O, o carro estava estacionado na Rua Jonas Ramos, próximo à escada do Bairro Vista Alegre. O proprietário notou que a porta direita foi arrombada, ao chegar no veículo às 06:15h.