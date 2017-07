O Concórdia Atlético Clube perdeu para o Marcílio Dias e estacionou na penúltima colocação na classificação do turno da Série B do Campenoato Catarinense. O revés de 2 a 1 aconteceu na noite da quarta-feira, dia 10, pela quinta rodada da competição, em Itajaí. Com a derrota, o Galo do Oeste está com três pontos, de 15 já disputados.

Para o Marinheiro, Rodrigo Couto abriu a contagem no primeiro tempo. Marcos Paulo empatou para o CAC também na primeira etapa.

Aos 42 minutos da etapa complementar, Anderson colocou o time marcilista na frente. O time do técnico Mauro Ovelha teve a chance de arrancar o empate em cobrança de penalidade máxima, que foi desperdiçada por Paulinho.

O Concórdia volta a campo pela série B no domingo, quando recebe o Hercílio Luz, em Concórdia.