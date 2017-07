Ação foi realizada nesta madrugada e produto vem do Paraguai.

Na madrugada de hoje, na BR 153 em Água Doce, policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 26 mil maços de cigarros de origem paraguaia. Eles estavam em um GM/Cruze roubado e que circulava clonado.

O condutor não obedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Alguns quilômetros depois, abandonou o veículo e se embrenhou na vegetação, não sendo mais localizado. No interior do Cruze, além dos 26 mil maços, os policiais encontraram placas de outros carros, que provavelmente seriam usadas para clonagem.

A vistoria também descobriu que o número do chassi do veículo corresponde a um Cruze roubado em Porto Alegre/RS. No entanto, o carro portava placa de outro carro, de mesmas características registrado em Umuarama/PR, o que configura clonagem. Os cigarros serão encaminhados à Receita Federal de Joaçaba para os procedimentos legais.

(Fonte: Nucom/PRF)