O vereador Márcio Colla (PSD), que ocupava o cargo de vice-presidente da Câmara de Vereadores de Alto Bela Vista, renunciou a vaga do Legislativo. Essa decisão foi tomada por uma exigência da empresa BRF, que ele trabalha há 14 anos. A agroindústria pediu para que o vereador optasse entre a carreira na iniciativa privada ou a vida política.

Márcio Colla estava no primeiro mandato e foi o quinto vereador de Alto Bela Vista mais votado, com 83 votos. Com a renúncia dele, quem assumiu a vaga foi o suplente Silvano Finger (PSD), que foi eleito para a vice-presidência do Legislativo na semana passada.

No município de Capinzal ocorreu um fato semelhante neste ano. A BRF também pediu que os vereadores Carlos Adriano Zocoli (PSDB) e Valmor Vargas (PPS) também optassem pela carreira na política ou na empresa. Zocoli e Vargas escolheram continuar com os mandatos de vereador. “Faz 16 anos que estamos na política”, afirma Vargas.

Carlos Adriano Zocoli estava na BRF há 32 anos e Valmor Vargas há 26. “A empresa montou um plano de ação depois da operação Carne Fraca e exigiu que a gente fizesse essa escolha. Foi um baque, mas tivemos que escolher”, destaca Vargas, que já é aposentado.