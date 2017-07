As possíveis alterações no trânsito na região da rótula da BRF foram discutidas na tarde da quarta-feira, dia 20, entre representantes da Prefeitura e da empresa. O objetivo é achar uma solução, já que essa região apresenta engarrafamentos durante horários de pico.

O secretário Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wágner Simioni, em entrevista a Rádio Aliança disse que o Executivo foi procurado pela própria BRF, através de sua Comissão de Prevenção de Acidentes. A preocupação maior é com os pedestres, formado em sua maioria por trabalhadores da empresa.

Simioni não detalha as ideias que podem ser implantadas naquele ponto da cidade. Porém, parte delas depende da conclusão da revitalização da Attílio Fontana, cujas obras estão paradas. Uma delas é a implantação de uma rótula entre a Attílio Fontana e a rua do Comércio. Porém, essa mudança está no rol das de longo prazo.

O secretário Wagner Simioni afirma que outras mudanças de baixo custo e impacto devem ser implementadas no local no prazo de 20 a 30 dias. Elas ainda estão sendo estudadas e discutidas.