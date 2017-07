Fato foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 20, na Hercílio Vieira, no Nazaré.

Um motociclista ficou levemente ferido em uma colisão entre motocicleta e caminhão, em Concórdia. O fato foi registrado no começo da manhã desta quinta-feira, dia 20, na Hercílio Vieira, no bairro Nazaré.

Conforme informações o condutor da moto teria perdido o controle do veículo em função do sol batendo diretamente no rosto e colidido contra o caminhão graneleiro, que estava estacionado.

A vítima, de iniciais R.T, de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com escoriações na perna direita e conduzido ao pronto-socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).