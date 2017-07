Uma saída de pista, provocada possivelmente por gelo no asfalto, foi registrada na manhã desta quinta-feira, dia 20, em Lindóia do Sul. O fato foi na SC 473, no trajeto para Irani. A informação é da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lindóia do Sul.

O comunicado do Executivo alerta os motoristas de que o gelo pode estar acumulado em vários pontos da rodovia.