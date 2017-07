Prefeito Rogério Pacheco se reúne com representantes do órgão e, se coloca à disposição para reverter o quadro.

Agência do Ministério do Trabalho em Concórdia corre o risco de ser desativada

Atendendo solicitação do vereador Edno Gonçalves (PDT), o prefeito Rogério Pacheco acompanhado da secretária de Administração, Neiva Belusso Piola, recebeu na manhã desta quarta-feira (19), além do próprio vereador, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego.

Participaram da reunião o Chefe da Agência local, Marcos Munaretto e o Superintendente Substituto Estadual do MTE, Jacinto Stefanello.

Como é de conhecimento, os órgãos Federais passam por um intenso e crescente contingenciamento (controle de despesas) e, assim como ocorre em outros municípios, está sendo ventilada a possibilidade de fechamento da agência em Concórdia.

O fato foi levado ao conhecimento do chefe do poder Executivo com o intuito de o mesmo intervir no sentido contrário. A preocupação das autoridades locais e dos próprios servidores em evitar que isto ocorra, promete mobilizar outras forças representativas do município para agir favoravelmente a permanência da agência.

Falando em nome da administração, o prefeito Rogério Pacheco manifestou apoionesse sentido, sugerindo aos demais segmentos da sociedade que façam o mesmo, para que os serviços da agência sejam mantidos.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)